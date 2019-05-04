В парке Героев верхнеуслонцы вспомнили своих земляков – Героев Советского Союза

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В парке Героев села Верхний Услон гости и жители райцентра отдали дань памяти землякам – Героям Советского Союза, подарившим жителям мирное небо над головой и принесшим стране Победу в Великой Отечественной войне, пишет газета «Волжская новь».



Собравшихся приветствовали глава района Марат Зиатдинов, Герой Советского Союза Газинур Хайруллин, председатель районного Совета ветеранов Римма Троицкая. Они поздравили всех с наступающим праздником Победы, пожелав благополучия, счастья и мирного неба над головой.





Затем вместе с ведущей жители поименно вспомнили Героев Советского Союза – уроженцев Верхнего Услона. Среди них – Аким Гаврилов, Набиулла Зиннуров, Александр Афанасьев, Алексей Исаев, Михаил Красавин и Василий Коновалов.

«Несмотря на то, что прошло уже много лет со дня окончания войны, потомки помнят своих героев и гордятся их подвигами», – отмечает издание.





По традиции в этот день в парке Героев юные верхнеуслонцы получили свои паспорта. Памятные подарки и документы им вручили начальник отделения по вопросам миграции Надежда Романова и начальник отдела ЗАГС Наталья Кадырова.



Василий Соляр и Ксения Анохина исполнили музыкальные номера в честь героев праздника.

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