Татар-информ

7 мая 2019, 17:12

Сельское хозяйство

Аграрии Татарстана получат льготное топливо на 800 млн рублей

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Сельское хозяйство

Аграрии Татарстана получат льготное топливо на 800 млн рублей

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В текущем году сельхозорганизациям республики предоставят около 140 тыс. тонн дизельного топлива по льготной цене.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году аграрии Татарстана получат 140 тыс. тонн льготного дизельного топлива на общую сумму 800 млн рублей. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

По словам спикера, с ПАО «Татнефть» заключено соглашение на поставку 70 тыс. тонн топлива. На сегодня отгружено 33 тыс. тонн топлива. «Первый транш был отпущен по 42,8 рублей за кг, второй – по 43,6 рублей за кг. Цена за кг топлива на 6 рублей дешевле, чем на рынке. Со второго полугодия, с периода кормозаготовки, начнем также пользоваться поддержкой “ТАИФа”. Поддержка двух компаний составит около 140 тыс. тонн топлива. Это около 800 млн рублей», – рассказал глава Минсельхозпрода РТ.

В посевной кампании задействованы более 11 тыс. тракторов, по 6 тыс. сеялок и культиваторов, 650 широкозахватных посевных комплексов с энергонасыщенными тракторами.

«Технически республика обеспечена. Имеющиеся 158 л. с. на 100 га позволяют нам успешно провести весенне-полевые работы, кормозаготовку, уборочную кампанию. Хотя мы ставим задачу, чтобы Татарстан по энерговооруженности был одним из лучших регионов в России. Для этого нам надо иметь 250 л. с. на 100 га. Поэтому и работает программа “40 на 60”, по которой мы 40% затрат на приобретение техники хозяйствам субсидируем. Конечно, хочется, чтобы такая программа была и федеральная. Тогда мы не на 6-7 млрд рублей в год могли бы обновлять технику, а на 10 млрд рублей, что позволило бы быть сильнее», – подчеркнул министр.

В прошлом году сельхозтоваропроизводителями приобретено более 2 тыс. единиц техники и оборудования (в том числе 202 трактора и 180 комбайнов) на сумму более 4 млрд рублей.  

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