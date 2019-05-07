Она осознала, что совершила ошибку: суд прекратил дело матери, оставившей умирать новорожденную дочь

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Ново-Савиновский районный суд Казани прекратил уголовное дело в отношении матери, которая оставила умирать свою новорожденную дочь.

Как следует из материалов дела, 33-летнюю Эльвиру Плешкову обвиняют в покушении на убийство новорожденной дочери. Женщина узнала о своей беременности в августе 2018 года, но решила не вставать на учет в больницу.

К медикам она не обратилась и после того, как родила девочку у себя в квартире в ноябре прошлого года. Мать надеялась, что ребенок умрет из-за недоношенности – завернула его в простыню и положила на диван.

По версии следствия, муж Плешковой, видимо сжалившись над крохой, позвонил в «скорую». Приехавшие медики забрали новорожденную в больницу. Как показала экспертиза, действия матери причинили тяжкий вред здоровью ребенка.

Свою вину Плешкова признала и дело было решено рассмотреть в особом порядке.

Родные подсудимой очень агрессивно отреагировали на присутствие прессы в зале суда. Отказываясь попадать в объективы камер, мать Плешковой в слезах выбежала из зала суда и ее с трудом уговорили вернуться.

Мать подсудимой признали законным представителем ребенка и соответственно пострадавшей. Женщина заявила в суде, что с дочерью она помирилась, и попросила суд прекратить уголовное дело.

«Она мне ничего не говорила, но теперь осознала, что совершила ошибку, ребенок сейчас в Доме малютки. Она постоянно туда ходит, навещает ее», – сказала женщина.

По словам женщины, последний раз малышку они навещали месяц назад. Как выяснилось, Плешкова живет не в самых лучших условиях: 18-метровая квартира, муж-инвалид, работа с утра до вечера – этим она объяснила, почему не забирает ребенка к себе. К слову, у нее уже есть семилетняя дочь.

Судья объяснил, что раз ребенок находится в Доме малютки по заявлению матери, а родительских прав она не лишена, то необходимость в признании бабушки потерпевшей отпадает. Таким образом суд решил, что бабушка может выступать законным представителем ребенка в суде.

В суде женщина заявила, что намерена отказаться от дочери.

Суд прекратил уголовное дело в отношении матери по причине примирения сторон.

Гособвинитель посчитал, что о закрытии уголовного дела не может быть и речи, так как по закону, закрыть уголовное дело можно только в случае, если стороны примирились и обвиняемый загладил причиненный им вред. Однако прокурор отметил, что мать никакой помощи ребенку не оказала.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани будут судить женщину, которая пыталась убить свою новорожденную дочь.

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