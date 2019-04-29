В Казани будут судить женщину, которая родила в квартире дочь и оставила ее умирать на диване

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В Казани будут судить женщину, которая родила в квартире дочь и оставила ребенка умирать на диване, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следователей, 33-летняя женщина, узнав о своей беременности, никому об этом не сказала. В ноябре прошлого года она родила в квартире девочку, завернула ее в простыню и положила на диван, женщина надеялась, что девочка погибнет из-за недоношенности и невмешательства врачей», – уточнил Шептицкий.

Вечером того же дня супруг женщины позвонил в экстренную службу и сообщил, что ребенку требуется помощь. В результате медики госпитализировали новорожденную, в результате здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

Дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного» отправлено на рассмотрение в суд.

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