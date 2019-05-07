Тимур Сулейманов: Планируем изменить формат региональной «Студвесны» в 2020 году

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна Республики Татарстан» может обзавестись зональными этапами, а гала-концерт, возможно, переедет из Казани в другие города республики. Планами по обновлению формата «Студвесны» поделился первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Мы хотим сделать так, чтобы республиканская “Студвесна” проходила не только в Казани. Рассматриваем вариант зональных этапов, которые бы вовлекали соседние города и районы», – пояснил спикер.

Замминистра сообщил, что сейчас обсуждается площадка гала-концерта «Студенческой весны РТ-2020». Для привлечения максимального количества студентов он может переехать из Казани в районы республики.

«До конца мы не определились – провести гала-концерт традиционно в Казани или дать возможность студентам, которые проживают в других городах, стать частью фестиваля. Нужно, чтобы “Студенческая весна” приходила к ним, шагая по разным районам нашей республики», – отметил Сулейманов.

Окончательное решение о новом формате фестиваля организаторы примут осенью. «Студвесна-2019» завершается сегодня гала-концертом в КСК КФУ «УНИКС». Целью мероприятия является выявление талантливой студенческой молодежи и создание условий для реализации ее творческого потенциала.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что номера с ультрафиолетом и игрой на тапках представят Татарстан на российской «Студвесне-2019» в Перми.

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