Татар-информ

7 мая 2019, 17:26

ОбществоКультура

Номера с ультрафиолетом и игрой на тапках представит Татарстан на российской Студвесне-2019 в Перми

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ОбществоКультура

Номера с ультрафиолетом и игрой на тапках представит Татарстан на российской Студвесне-2019 в Перми

Фото: архив/Александр Эшкинин, Михаил Захаров

Номера делегатов зрители увидят на гала-концерте республиканского фестиваля в УНИКСе.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Студенческие коллективы с оригинальными номерами из КФУ, КНИТУ-КАИ и Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова отправятся на 27-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдёт в Перми с 14 по 18 мая 2019 года. Об этом сообщил исполнительный директор фестиваля Павел Дятлов в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«На Россию из КФУ мы везем коллектив “Зарница”, который удивил жюри номером “Тапкофония” — игрой тапками по трубам. Также везем коллектив “Im(Age)”, у которого оригинальный жанр в стиле хоррора с ультрафиолетом. Из КНИТУ-КАИ поедут творческая мастерская “Шум” и вокальные дуэты. Из Казанского инновационного университета едет “Микстайл” и театр мод “Калипсо”», — сказал Дятлов.

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Номера перечисленных коллективов зрители увидят на гала-концерте республиканской «Студенческой весны-2019» в концертном зале КСК КФУ «УНИКС», который состоится 7 мая в 18.00. Всего делегация состоит из 95 участников и 10 представителей оргкомитета.

Отборочные этапы фестиваля прошли с 22 по 24 апреля. Участие в них приняли около трех тысяч студентов высших учебных заведений Республики Татарстан.

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители соревновались в 7 направлениях: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, видео, журналистика и «Интеллектуальная весна».

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