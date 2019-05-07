Вечером ряд улиц в центре Казани перекроют для подготовки ко Дню Победы

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Сегодня с 17 до 22 часов будут перекрыты некоторые улицы в центре Казани. Движение транспорта будет ограничено для подготовки торжественных мероприятий ко Дню Победы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, перекрыта будет площадь Тысячелетия, в том числе участок улицы Баумана от Профсоюзной до Батурина и Кремлевская набережная. Для движения транспорта будут закрыты два участка улицы Декабристов — от площади Тысячелетия до Сибгата Хакима и от Комсомольской до площади Тысячелетия, участок улицы Ташаяк от Московской до площади Тысячелетия, Право-Булачная и Лево-Булачная от площади Тысячелетия до Чернышевского. Кроме того, проехать нельзя будет между цирком и Центральным стадионом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что схема движения девяти казанских автобусов поменяется из-за празднования Дня Победы.

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