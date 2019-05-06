Схема движения девяти казанских автобусов поменяется из-за празднования Дня Победы

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Из-за празднования Дня Победы и подготовки к 9 Мая в Казани изменится движение девяти автобусных маршрутов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города сказал председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

«В связи с проведением репетиций праздничных мероприятий и Парада Победы на площади Тысячелетия сегодня и завтра с 17 до 23 часов, а также с 17 часов 8 мая до 21 часа 9 мая изменяются схемы движения девяти автобусных маршрутов под номерами 6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74 и 75 по ул. Право-булачная, Чернышевского, Московская, Ташаяк, Саид-Галеева, Кировская дамба», — перечислил он и добавил, что в это же время движение троллейбусного маршрута номер 2 закроется.

Непосредственно 9 мая во время акции «Бессмертный полк» изменится схема движения по улице Карла Маркса четырех автобусных маршрутов: 22-й, 28-й, 28а, 89-й. До 13:00 автобусы следуют по своим маршрутам, с 13:00 из схем исключаются улицы Карла Маркса, Толстого, Большая Красная и Батурина. Автобусы будут следовать по улицам Вишневского, Островского, Право-Булачная, Чернышевского, Московская и Кировская дамба.

Движение троллейбусов под номерами 3, 5, 7 и 8 будет приостановлено из-за акции «Бессмертный полк» с 13 до 18 часов в День Победы.

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