Казанские студенты сразятся в Dota 2 на киберспортивном турнире

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казани пройдет первый городской киберспортивный турнир по Dota 2 среди студентов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал президент «Лиги студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов.

«Киберспорт — это один из видов спорта, он должен развиваться. Мы хотим дать толчок киберспорту в Татарстане и позволить студентам соревноваться. Dota 2 выбрали по результатам опроса студентов и предствителей вузов», — рассказал Киямов.

Участие в турнире бесплатное, игрокам нужно собрать команду из 5 человек и подать заявку онлайн до 17 мая. Первый этап турнира пройдет 19 мая, а финальные игры — 20 мая. Победителей ждут призы.

Отметим, что ранее выпускник бизнес-инкубатора ИТ-парка выяснил, что киберспорт помогает быть продуктивнее в реальной жизни.

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