Киберспорт помогает быть продуктивнее в реальной жизни, выяснил выпускник бизнес-инкубатора ИТ-парка

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Занятия киберспортом делают людей продуктивнее в реальной жизни — к такому выводу пришел выпускник бизнес-инкубатора ИТ-парка Алексей Талан. Влияние киберспорта на мозг игроков он изучал на сайте «Клик-Шторм» вместе с кафедрой киберспорта РГУФКСМиТ, сообщает пресс-служба казанского ИТ-парка.

«Наша команда хотела подтвердить тот факт, что игроки различных киберспортивных дисциплин по-разному развивают свои когнитивные способности, и благодаря этому исследованию мы сделали определенные шаги в этом направлении», — рассказа Алексей Талан.

Материалом исследования стали результаты 1455 участников турниров по Counter-Strike и DOTA 2. Исследователи так же показало, что у игроков Counter-Strike выше требования к точности и скорости реакции.

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