Синоптики Татарстана предупреждают о грозах, тумане и усилениях ветра

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Сегодня вечером и завтра ночью и днем на территории Татарстана ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–17 м/с. Об этом говорится в предупреждении об ухудшении погодных условий, распространенном Гидрометцентром РТ.

Ночью и утром кое-где в республике опустится туман. В темное время суток в большинстве районов, в светлое – местами вероятны кратковременные дожди.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 10 градусов выше нуля. Днем 8 мая температура воздуха составит от 21 до 26 градусов тепла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на территории Татарстана установится аномально теплая погода.

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