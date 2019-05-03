Под Казанью состоится второй этап Кубка России по стендовой стрельбе

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 3 мая, на стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе Татарстана стартует второй этап Кубка России по стендовой стрельбе. Соревнования продлятся до 8 мая, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Собственно состязания в традиционных дисциплинах «трап» и «скит» начнутся 5-го числа. В первый день будет организована квалификация в трапе, на второй день состоятся квалификация и финалы в трапе же.

На третий день пройдут финалы в микст-трапе и квалификация в ските. В последний, четвертый день участникам предстоят квалификация и финалы в ските.

Участниками соревнований станут мужчины, женщины, юниоры и юниорки. Среди них будут и лидеры сборных Татарстана и России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.