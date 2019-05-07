Концертный директор Элвина Грея о расставании с артистом: Каких-то ссор и разногласий абсолютно нет

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Андрей Бажура расстался с должностью концертного директора Элвина Грея, потому что захотел создать свой собственный музыкальный лейбл под названием First national musical lable (FNM). Об этом сегодня рассказал он сам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Каких-то ссор и разногласий абсолютно нет, мы созваниваемся, переписываемся и общаемся как друзья», – подчеркнул бывший концертный директор певца.

Бажура сравнил свой уход от Грея с уходом из журнала сотрудника, который захотел основать собственное издание. Сейчас, по словам спикера, он обсуждает с действующим директором артиста – Семеном Прашко возможности реализации нескольких новых проектов.

«Концертный директор должен быть другом и товарищем артиста, уметь взять в нужный момент ситуацию под контроль и при этом быть наемным сотрудником. Тонкая грань при выстраивании отношений с артистом состоит в грамотном учете всех интересов. За полученный опыт я во многом благодарен Радику Юльякшину», – добавил Бажура.

С Радиком Юльякшиным (Элвином Греем) и его продюсером Александром Слюсаренко Андрей Бажура познакомился более двух с половиной лет назад. До этого он занимался исключительно предоставлением в аренду гостевых домов и не видел себя в роли концертного директора.

Об уходе концертного директора от артиста ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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