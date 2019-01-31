Госсовет РТ поддержал альтернативные меры ответственности депутатов за неверные сведения о доходах

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Члены президиума Государственного Совета Татарстана на сегодняшнем заседании поддержали федеральный законопроект, который предусматривает введение альтернативных мер ответственности муниципальных депутатов за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, имуществе.

Сейчас муниципальных депутатов за предоставление недостоверных сведений о доходах досрочно освобождают от полномочий, напомнил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Альтернативные меры включают предупреждение и освобождение от должности без прекращения полномочий депутата.

«90% депутатов представительных органов муниципальных образований работают на непостоянной основе и сталкиваются с серьезными затруднениями при заполнении большого пакета декларационных документов, нередко допускают ошибки и неточности. В результате есть множество примеров, когда по итогам проверки деклараций органы прокуратуры инициируют массовые сложения полномочий муниципальных депутатов по формальным основаниям, что, по сути, парализует работу органов местного самоуправления», – отметил докладчик.

Принятие законопроекта позволит не применять к муниципальным депутатам чрезмерных санкций и сохранить в составе депутатского корпуса опытные и квалифицированные кадры, добавил Хабибуллин.

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