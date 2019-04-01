Мухаметшин: Декларирование мизерных доходов тормозит поиск добросовестных сельских депутатов

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Члены президиума Государственного Совета РТ поддержали федеральный законопроект, который предусматривает упрощение порядка декларирования доходов депутатов советов сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе.

Значительная часть сельских депутатов – это работники бюджетной сферы: учителя, врачи, работники культуры, врачи, библиотекари, рабочие, а также пенсионеры. Таким образом, это граждане, получающие единственный доход по основному месту работы или пенсию, заявил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«Осуществление депутатских полномочий на непостоянной основе в сельских поселениях сводит к нулю риски получения каких-либо выгод материального характера от данного статуса», – отметил докладчик.

Требования к заполнению большого пакета декларативных документов не учитывают особенности сельского уровня местного самоуправления, создают необоснованные затруднения, в том числе в получении необходимых бумаг, например, выписок с банковских счетов – из-за удаленности сельских поселений от крупных населенных пунктов, в которых располагаются отделения банков, продолжил он.

Законопроект предполагает, что депутаты должны будут декларировать только крупные сделки. «Внесение изменений будет содействовать формированию сильного и эффективного депутатского корпуса сельских поселений, развитию местного самоуправления на самом близком к людям уровне», – подытожил Хабибуллин.

После выступления председателя комитета собравшиеся одобрительно высказались об инициативе. «Давно пора», – говорили они. Поддержал законопроект и глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин.

«Декларировать мизерные доходы в селах, где живут 50 человек и все хорошо друг друга знают, – это момент, тормозящий поиск добросовестных и способных депутатов сельских советов. Думаю, надо поддержать», – сказал Председатель Госсовета РТ.

Всеобщее согласие нарушил главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Айрат Хайруллин. По его словам, депутат обязан быть максимально открытым и прозрачным для избирателя. В республике декларирование доходов осуществляется через электронный портал и никаких сложностей не вызывает, подчеркнул он.

«Представление сведений о доходах является одним из действенных механизмов профилактики коррупции. Имелись попытки отменить предоставление сведений о доходах депутатами, работающими на непостоянной основе, однако Совет Федерации эти предложения не поддерживал, – заметил Хайруллин. – На наш взгляд, данный законопроект – это та же самая попытка не предоставлять сведения о доходах. Это затруднит антикоррупционный мониторинг. Наше управление его не поддерживает».

В ответ на это Фарид Мухаметшин возразил, что управление следовало привлечь к обсуждению документа на уровне слушаний в профильном комитете. Он еще раз подчеркнул, что предусмотренные законопроектом изменения призваны упорядочить процесс декларирования доходов.

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