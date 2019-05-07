Коллективу «Таттелекома» представили возглавившего компанию экс-помощника Президента РТ

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Сегодня коллективу ПАО «Таттелеком» представили нового руководителя – бывшего помощника Президента Татарстана Айрата Нурутдинова. Он сменил на этом посту Лутфуллу Шафигуллина, возглавлявшего компанию с 2006 года, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Принявший участие в мероприятии вице-премьер республики – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов заметил, что за время руководства Лутфуллы Шафигуллина «Таттелеком» перешел на новые технологии и управленческие подходы. Это позволило ему войти в топ-10 лучших компаний связи России и выйти на первое место в Татарстане по числу абонентов фиксированной связи.

После этого министр поблагодарил экс-руководителя «Таттелекома» за большой вклад в развитие отрасли связи в республике. Отметил его заслуги и председатель совета директоров ПАО «Таттелеком», генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин. Он напомнил, что одним из первых шагов Шафигуллина стала консолидация связи в столице Татарстана.

Сам Лутфулла Шафигуллин пожелал сотрудникам «Таттелекома» и новому руководству компании дружной согласованной работы. Айрат Нурутдинов же поблагодарил за поддержку и оказанное доверие. «Я постараюсь привнести сюда своё видение и понимание. Уверен, что мы с вами сработаемся», – резюмировал он.

В завершение мероприятия Шайхутдинов вручил Нурутдинову благодарность министра информатизации и связи РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о назначении новым руководителем «Таттелекома» Айрата Нурутдинова. Он оставил пост помощника Президента РТ, на котором проработал около семи лет, и должность председателя совета Республиканского фонда поддержки, который оказывает помощь татарстанцам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков и банковского кризиса.

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