Помощник Президента Татарстана Айрат Нурутдинов возглавит «Таттелеком»

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Помощник Президента Татарстана, председатель совета Республиканского фонда поддержки (РФП) Айрат Нурутдинов покинет Аппарат Президента РТ в связи с переходом на должность генерального директора ПАО «Таттелеком». Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Айрат Рафкатович покидает должность помощника Президента Республики Татарстан в связи с переходом на новую работу. Решением совета директоров он избран руководителем ПАО „Таттелеком“. Нурутдинов проработал в должности помощника Президента РТ около 7 лет», — сказала Галимова.

По ее словам, в связи с переходом на другую работу Айрат Нурутдинов также оставит должность председателя совета Республиканского фонда поддержки, который занимается помощью татарстанцам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков и банковского кризиса.

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