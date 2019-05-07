В Казани частично закрыли для движения транспорта улицу Гагарина

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В Казани временно ограничили движение транспорта по улице Гагарина. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение исполкома города сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

До 2 июня будет перекрыто движение транспорта на участке от улицы Октябрьская до дома № 8 по улице Гагарина.

Со 2 июня же до 10 июля нельзя будет проехать от дома № 8 по улице Гагарина до улицы Короленко.

Причиной ограничения движения являются работы по реконструкции магистрального тепловода.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что у автобусов № 28 и № 43 по этой же причине на время изменился маршрут движения.

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