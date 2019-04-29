У автобусов № 28 и № 43 временно изменится маршрут движения

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). В столице Татарстана с 6 мая временно изменятся схемы движения автобусов №№ 28 и 43, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причина — проведение аварийных работ на магистральном газопроводе среднего давления по ул. Гагарина. С 6 мая и до окончания работ автобусный маршрут № 28 «ЦПКиО им. М. Горького — ул. Короленко» будет двигаться через следующие пункты: ул. Декабристов — ул. Восстания — ул. Короленко.

Автобусы № 43 «Ул. Химическая — ул. Техническая» будут следовать по схеме движения ул. Декабристов — ул. Восстания — ул. Чуйкова, далее — по маршруту.

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