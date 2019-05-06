(Êàçàíü, 6 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Îêñàíà Ðîìàíîâà). Íà XXXII Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå êëàññè÷åñêîãî áàëåòà èìåíè Ðóäîëüôà Íóðèåâà â Êàçàíè âïåðâûå âûñòóïèò òàíöîâùèöà èç ßïîíèè Ìàíà Êóâàáàðà. Áàëåðèíà ïîïîëíèëà òðóïïó Òàòàðñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà èìåíè Ìóñû Äæàëèëÿ â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà, ðàññêàçàë â èíòåðâüþ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü òåàòðà Âëàäèìèð ßêîâëåâ.
«Ìàíà Êóâàáàðà ó íàñ ðàáîòàåò ïåðâûé ñåçîí è âïåðâûå ó÷àñòâóåò â ôåñòèâàëå. Ïðåæäå îíà ðàáîòàëà â Êðàñíîÿðñêîì òåàòðå, ïîòîì ïðèñëàëà ñâîå ðåçþìå, è ÿ åå ïðèãëàñèë. Ïîêàçàëà ñåáÿ çäåñü, ó íàñ, âçÿëè — çàìå÷àòåëüíàÿ áàëåðèíà! Ïîýòîìó êîãäà îíà ïðèåõàëà â Êàçàíü, ñðàçó æå îòïðàâèëàñü íà îñåííèå ãàñòðîëè è ñòàíöåâàëà òàì â „Ùåëêóí÷èêå“ öåíòðàëüíóþ ïàðòèþ î÷åíü õîðîøî è „Ëåáåäèíîå îçåðî“ (â êà÷åñòâå ïîêà åùå ïðèãëàøåííîãî àðòèñòà íà òîò ìîìåíò — ïðèì. Ò-è)», — ñîîáùèë Âëàäèìèð ßêîâëåâ.
Íà XXXII Íóðèåâñêîì ôåñòèâàëå çðèòåëè óâèäÿò Ìàíó Êóâàáàðà â ñïåêòàêëå «Æèçåëü» 15 ìàÿ, ãäå îíà èñïîëíèò ïà-äå-äå I àêòà è â ñïåêòàêëå «Äîí Êèõîò» 27 ìàÿ, â ïàðòèè Àìóðà.
Äî Êàçàíè 27-ëåòíÿÿ áàëåðèíà 5 ëåò âûñòóïàëà â Êðàñíîÿðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåàòðå îïåðû è áàëåòà, ãäå áûëà ñîëèñòêîé. Çàíèìàòüñÿ áàëåòîì ñòàëà ñ 7 ëåò, íî ëèøü â 14, óâèäåâ ïîñòàíîâêó «Áàÿäåðêè» â èñïîëíåíèè Áîëüøîãî òåàòðà, ðåøèëà ñâÿçàòü ñ íèì æèçíü. Îêîí÷èëà Ìîñêîâñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ àêàäåìèþ õîðåîãðàôèè, ïåðâîíà÷àëüíî âõîäèëà â òðóïïó Îäåññêîãî íàöèîíàëüíîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà. Â 2018 ãîäó ñòàëà ëàóðåàòîì ïðåìèè II Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà àðòèñòîâ áàëåòà â Òàëëèíå.
Ôåñòèâàëü èìåíè Ðóäîëüôà Íóðèåâà â ýòîì ãîäó, íàïîìíèì, ñòàðòóåò 13 ìàÿ è çàâåðøèòñÿ 30-ãî. Â ïðîãðàììå – 14 ñïåêòàêëåé. Îòêðîåò ôåñòèâàëü ïðåìüåðà áàëåòà «Êîðñàð», êîòîðûé â ðàçíîì ñîñòàâå òàíöîâùèêîâ áóäåò èäòè äâà âå÷åðà ïîäðÿä. Åùå äâà ôåñòèâàëüíûõ äíÿ áóäóò ïîñâÿùåíû ñîâðåìåííîé «ãîñòåâîé» õîðåîãðàôèè áàëåòà Radio & Juliet and Quatro. Ðåæèññåðîì ãàëà-êîíöåðòà XXXII Íóðèåâñêîãî ôåñòèâàëÿ, êàê è â 2017 ãîäó, ñòàíåò Àíäðèñ Ëèåïà.