Îêñàíà Ðîìàíîâà

6 ìàÿ 2019, 18:22

Êóëüòóðà

Íóðèåâñêèé ôåñòèâàëü ïðåäñòàâèò íîâóþ ñîëèñòêó òàòàðñòàíñêîé òðóïïû — èç ßïîíèè

Ðåêîìåíäóåì

Êóëüòóðà

Íóðèåâñêèé ôåñòèâàëü ïðåäñòàâèò íîâóþ ñîëèñòêó òàòàðñòàíñêîé òðóïïû — èç ßïîíèè

Ôîòî: Ñàëàâàò Êàìàëåòäèíîâ

Ìàíó Êóâàáàðà èñïîëíèò ïàðòèè â ñïåêòàêëÿõ «Æèçåëü» è «Äîí Êèõîò».

(Êàçàíü, 6 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Îêñàíà Ðîìàíîâà). Íà XXXII Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå êëàññè÷åñêîãî áàëåòà èìåíè Ðóäîëüôà Íóðèåâà â Êàçàíè âïåðâûå âûñòóïèò òàíöîâùèöà èç ßïîíèè Ìàíà Êóâàáàðà. Áàëåðèíà ïîïîëíèëà òðóïïó Òàòàðñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà èìåíè Ìóñû Äæàëèëÿ â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà, ðàññêàçàë â èíòåðâüþ ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü òåàòðà Âëàäèìèð ßêîâëåâ.

«Ìàíà Êóâàáàðà ó íàñ ðàáîòàåò ïåðâûé ñåçîí è âïåðâûå ó÷àñòâóåò â ôåñòèâàëå. Ïðåæäå îíà ðàáîòàëà â Êðàñíîÿðñêîì òåàòðå, ïîòîì ïðèñëàëà ñâîå ðåçþìå, è ÿ åå ïðèãëàñèë. Ïîêàçàëà ñåáÿ çäåñü, ó íàñ, âçÿëè — çàìå÷àòåëüíàÿ áàëåðèíà! Ïîýòîìó êîãäà îíà ïðèåõàëà â Êàçàíü, ñðàçó æå îòïðàâèëàñü íà îñåííèå ãàñòðîëè è ñòàíöåâàëà òàì â „Ùåëêóí÷èêå“ öåíòðàëüíóþ ïàðòèþ î÷åíü õîðîøî è „Ëåáåäèíîå îçåðî“ (â êà÷åñòâå ïîêà åùå ïðèãëàøåííîãî àðòèñòà íà òîò ìîìåíò — ïðèì. Ò-è)», — ñîîáùèë Âëàäèìèð ßêîâëåâ.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ñ Ð¥ÑƒÐ´Ð¾Ð¶ÐµÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ Ñ€ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ Ð±Ð°Ð»ÐµÑ‚Ð°, Ð¾ ÐÑƒÑ€Ð¸ÐµÐ²ÑÐºÐ¾Ð¼ Ñ„ÐµÑÑ‚Ð¸Ð²Ð°Ð»Ðµ. Ð¯ÐºÐ¾Ð²Ð»ÐµÐ² Ð’Ð»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ€ ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐµÐ²Ð¸Ñ‡

Íà XXXII Íóðèåâñêîì ôåñòèâàëå çðèòåëè óâèäÿò Ìàíó Êóâàáàðà â ñïåêòàêëå «Æèçåëü» 15 ìàÿ, ãäå îíà èñïîëíèò ïà-äå-äå I àêòà è â ñïåêòàêëå «Äîí Êèõîò» 27 ìàÿ, â ïàðòèè Àìóðà.

Äî Êàçàíè 27-ëåòíÿÿ áàëåðèíà 5 ëåò âûñòóïàëà â Êðàñíîÿðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåàòðå îïåðû è áàëåòà, ãäå áûëà ñîëèñòêîé. Çàíèìàòüñÿ áàëåòîì ñòàëà ñ 7 ëåò, íî ëèøü â 14, óâèäåâ ïîñòàíîâêó «Áàÿäåðêè» â èñïîëíåíèè Áîëüøîãî òåàòðà, ðåøèëà ñâÿçàòü ñ íèì æèçíü. Îêîí÷èëà Ìîñêîâñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ àêàäåìèþ õîðåîãðàôèè, ïåðâîíà÷àëüíî âõîäèëà â òðóïïó Îäåññêîãî íàöèîíàëüíîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà. Â 2018 ãîäó ñòàëà ëàóðåàòîì ïðåìèè II Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà àðòèñòîâ áàëåòà â Òàëëèíå.

Ôåñòèâàëü èìåíè Ðóäîëüôà Íóðèåâà â ýòîì ãîäó, íàïîìíèì, ñòàðòóåò 13 ìàÿ è çàâåðøèòñÿ 30-ãî. Â ïðîãðàììå – 14 ñïåêòàêëåé. Îòêðîåò ôåñòèâàëü ïðåìüåðà áàëåòà «Êîðñàð», êîòîðûé â ðàçíîì ñîñòàâå òàíöîâùèêîâ áóäåò èäòè äâà âå÷åðà ïîäðÿä. Åùå äâà ôåñòèâàëüíûõ äíÿ áóäóò ïîñâÿùåíû ñîâðåìåííîé «ãîñòåâîé» õîðåîãðàôèè áàëåòà Radio & Juliet and Quatro. Ðåæèññåðîì ãàëà-êîíöåðòà XXXII Íóðèåâñêîãî ôåñòèâàëÿ, êàê è â 2017 ãîäó, ñòàíåò Àíäðèñ Ëèåïà. 

 

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ðåæèññåðîì ãàëà-êîíöåðòà XXXII Íóðèåâñêîãî ôåñòèâàëÿ â Êàçàíè ñòàíåò Àíäðèñ Ëèåïà
Íîâîñòè äíÿ
18:29
Ïîæèëîé ìóæ÷èíà ïîãèá â âûëåòåâøåé â êþâåò èíîìàðêå â Þòàçèíñêîì ðàéîíå Òàòàðñòàíà

Ñìåðòåëüíîå ÄÒÏ ïðîèçîøëî íàêàíóíå âå÷åðîì íà 28-ì êèëîìåòðå àâòîäîðîãè Âåðõíåå Ñòàðëå – Êàðàçåðèê – Óðóññó.

18:22
Íóðèåâñêèé ôåñòèâàëü ïðåäñòàâèò íîâóþ ñîëèñòêó òàòàðñòàíñêîé òðóïïû — èç ßïîíèè

Ìàíó Êóâàáàðà èñïîëíèò ïàðòèè â ñïåêòàêëÿõ «Æèçåëü» è «Äîí Êèõîò».

18:18
Íåõâàòêà íåâåñò è íèçêèå äîõîäû: íà äåáàòàõ ïðàéìåðèç «Åäèíîé Ðîññèè» îáñóäèëè ïðîáëåìû ñåëà

Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÒ Ìàðàò Àõìåòîâ ïðåäëîæèë ðåàëèçîâàòü â ñòðàíå ìàñøòàáíóþ ïðîãðàììó ìîäåðíèçàöèè îòðàñëè.

18:04
Â Êàçàíè â ÷åñòü ëåò÷èêà-ãåðîÿ Äåâÿòàåâà âûïóñòÿò áóìàæíûå ñàìîëåòèêè è 2019 âîçäóøíûõ øàðîâ

Â ðàìêàõ àêöèè #Íàìíóæíûãåðîè â Êàçàíè âñïîìíÿò ïîäâèã ëåò÷èêà-ãåðîÿ Ìèõàèëà Äåâÿòàåâà.

17:42
ÃÓÂ Êàáìèíà ÐÒ: Çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà â Òàòàðñòàíå ðåçêî ñíèçèëèñü ñëó÷àè áåøåíñòâà æèâîòíûõ

Íà ñåãîäíÿ â ðåñïóáëèêå çàðåãèñòðèðîâàíî ñåìü ñëó÷àåâ áåøåíñòâà æèâîòíûõ, â îñíîâíîì ñðåäè ëèñ.

17:28
Â Òàòàðñòàí â ýòîì ãîäó ïðèáûëî â ÷åòûðå ðàçà ìåíüøå òóðåöêèõ êîðàí-õàôèçîâ

Òóðåöêèå ãîñòè áóäóò â òå÷åíèå Ñâÿùåííîãî ìåñÿöà ÷èòàòü òàðàâèõ-íàìàçû è ñîâåðøàòü õàòì Êîðàíà â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ è ãîðîäàõ ðåñïóáëèêè.

17:23
Â ×åëíàõ âîð âñêðûë îòâåðòêîé äâåðü êâàðòèðû è âûíåñ îòòóäà îêîëî ìèëëèîíà ðóáëåé, âàëþòó è øóáû

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå «Êðàæà â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå».

17:12
Ãëàâà èñïîëêîìà Íèæíåêàìñêîãî ðàéîíà ïîçäðàâèë ìóñóëüìàí ñ íà÷àëîì ìåñÿöà Ðàìàçàí

Âåðóþùèì âî âðåìÿ Ðàìàçàíà ïðåäïèñàíî âåñòè ñåáÿ áëàãîðîäíî, ñòàðàòüñÿ âûéòè íà íîâûé óðîâåíü ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âî âñåì.

17:04
Ðåæèññåðîì ãàëà-êîíöåðòà XXXII Íóðèåâñêîãî ôåñòèâàëÿ â Êàçàíè ñòàíåò Àíäðèñ Ëèåïà

Çíàìåíèòûé ñûí çíàìåíèòîãî òàíöîâùèêà áàëåòà Ìàðèñà Ëèåïû áåðåòñÿ çà ñîçäàíèå ôèíàëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ âî âòîðîé ðàç.

16:56
Èñëàìñêèé call-öåíòð «Äàðóëü-èôòà» ÄÓÌ ÐÒ ñåãîäíÿ íà÷àë ñâîþ ðàáîòó

Â òå÷åíèå Ñâÿùåííîãî ìåñÿöà Ðàìàäàí è ïîñëå ìóñóëüìàíå áóäóò èìåòü âîçìîæíîñòü îáðàùàòüñÿ ïî âîïðîñàì øàðèàòà â ñïåöèàëüíóþ ñëóæáó ïîääåðæêè.

16:55
Íà âèäåî ïîïàëà ñåðüåçíàÿ àâàðèÿ ñ äâóìÿ èíîìàðêàìè â Êàçàíè, â êîòîðîé ïîñòðàäàëè îáà âîäèòåëÿ

ÄÒÏ ïðîèçîøëî ñåãîäíÿ óòðîì íà ïåðåñå÷åíèè ïðîñïåêòà Êàìàëååâà ñ óëèöåé Æèãàíîâà.

16:45
Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ Ïîáåäû â ïàðêàõ è ñêâåðàõ Êàçàíè íà÷íåòñÿ 7 ìàÿ ñ âîçëîæåíèÿ öâåòîâ

7 ìàÿ â Ïàðêå Ïîáåäû ê Âå÷íîìó îãíþ âîçëîæàò âåíêè è öâåòû, à â 17:00 â ïàðêå «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì âåòåðàíîâ.

16:31
Äâåðè è îêíà Ìåðãàñîâñêîãî äîìà â Êàçàíè çàâàðÿò, ÷òîáû òóäà íå çàõîäèëè ïîñòîðîííèå

Çàâòðà ïÿòü óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé íà÷íóò îãðàíè÷èâàòü äîñòóï ïîñòîðîííèõ ëèö ê îáúåêòó êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íóæäàþùåãîñÿ â ðåñòàâðàöèè.

16:31
Â Òàòàðñòàíå ñóäÿò ýêñ-ïîëèöåéñêîãî, êîòîðûé çà òûñÿ÷ó ðóáëåé ïðîäàâàë ïðèÿòåëþ äàííûå îá óìåðøèõ

30-ëåòíåìó Èëüíàçó Ìóõóòäèíîâó ïðåäúÿâëåíû îáâèíåíèÿ ïî ñòàòüå «Ìåëêîå âçÿòî÷íè÷åñòâî».

16:22
Â Ìèíçäðàâå ÐÒ ïðåäóïðåäèëè î âñïëåñêå óêóñîâ çìåé â êîíöå ìàÿ

Òîêñèêîëîã Ìèíçäðàâà ÐÒ ðàññêàçàëà, ïî÷åìó çìåè êóñàþò æåíùèí â ðóêè, à ìóæ÷èí — â íîãè.

16:12
Â Êàçàíè ÷àñòè÷íî çàêðîþò äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà óëèöó Ãàáèøåâà

Çàêðûòèå áóäåò äåéñòâîâàòü 6 è 7 ìàÿ – ñ 8 âå÷åðà äî 6 ÷àñîâ óòðà.

16:11
Ñëåäîâàòåëè âûÿñíÿþò îáñòîÿòåëüñòâà ãèáåëè ìóæ÷èíû íà ìàðàôîíå â Êàçàíè

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ñìåðòü 37-ëåòíåãî ìóæ÷èíû ïðîèçîøëà èç-çà ïðîáëåì ñ ñåðäöåì.

16:00
Ñåðãåé Èâàíîâ: Âåäåì ïåðåãîâîðû, ÷òîáû îòêðûòü ïðÿìîé ðåéñ èç Êèòàÿ â Êàçàíü

Â ïðîøëîì ãîäó ñòîëèöà Òàòàðñòàíà âñòðåòèëà áîëåå 14,6 òûñ. êèòàéñêèõ òóðèñòîâ.

15:44
Òàòàðñòàí áóäåò ïðèâëåêàòü êèòàéñêèõ òóðèñòîâ íà ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå â Ïåêèíå

Â ïðåçåíòàöèþ âîéäåò ðàññêàç îá îáúåêòàõ ÞÍÅÑÊÎ â ðåñïóáëèêå è òàòàðñêîé íàöèîíàëüíîé êóõíå.

15:38
Íà òåððèòîðèè Òàòàðñòàíà óñòàíîâèòñÿ àíîìàëüíî òåïëàÿ ïîãîäà

Ïî äàííûì Ãèäðîìåòöåíòðà ÐÒ, ñðåäíåñóòî÷íûå òåìïåðàòóðû âîçäóõà íà 4-5 ãðàäóñîâ ïðåâûñÿò íîðìó.

15:30
Àéðàò Õàéðóëëèí: «Óùåðá òàòàðñòàíñêèõ àãðàðèåâ ñîñòàâèò îêîëî 9 ìëðä ðóáëåé»

Ñèòóàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ãèáåëüþ áîëåå ïîëîâèíû ïîñåâîâ îçèìûõ, â Òàòàðñòàíå — íà îñîáîì êîíòðîëå.

15:14
Íèêàêèõ æãóòîâ è õîëîäà: â Ìèíçäðàâå ÐÒ ðàññêàçàëè î ïîðÿäêå äåéñòâèé ïðè óêóñàõ çìåé

Íåïðàâèëüíî îêàçàííàÿ ïåðâàÿ ïîìîùü ïîñòðàäàâøåìó îò óêóñà çìåé ìîæåò ïðèâåñòè ê àìïóòàöèè êîíå÷íîñòè.

15:04
Ñ êîìïàíèè «×åëíû-Áðîéëåð» âçûñêàëè áîëåå 5 ìëí ðóáëåé çà ïðåâûøåíèå æèðîâ â ñòî÷íûõ âîäàõ

Ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû, ïðîâåäåííîé ÎÎÎ «×åëíûâîäîêàíàë», â ñòî÷íûõ âîäàõ âáëèçè ïðåäïðèÿòèÿ âûÿâëåíû ïðåâûøåíèÿ ïîêàçàòåëÿ «æèðû».

14:55
Ìèíçäðàâ ÐÒ: Óêóñû ãàäþê ïðèâîäÿò ê èíâàëèäíîñòè è ñìåðòè

Èç-çà ïîòåïëåíèÿ è äîæäåé â Òàòàðñòàíå óâåëè÷èëàñü àêòèâíîñòü çìåé.

14:51
Áóãóëüìèíñêèé ïîëèòñîâåò «Åäèíîé Ðîññèè» ïðèîñòàíîâèë ÷ëåíñòâî â ïàðòèè Èëüäóñà Êàñûìîâà

Â îòíîøåíèè ýêñ-ãëàâû ðàéîíà è äåïóòàòà Ãîññîâåòà ÐÒ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Ñîáûòèÿ