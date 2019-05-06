Исламский call-центр «Даруль-ифта» ДУМ РТ сегодня начал свою работу

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Контакт-центр «Даруль-ифта» — новый проект ДУМ РТ — начал свою работу в первый день Священного месяца Рамадан. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

«Информированию и консультации населения в ДУМ РТ уделяется приоритетное внимание. Для дистанционного обращения с вопросами религиозного и организационного характера в муфтияте функционирует несколько каналов. Каждый желающий с 10.00 до 16.00 по будням может позвонить на номер 8 800 222 7667 и получить ответ на свой вопрос в рамках исламской тематики», — говорится в сообщении Управления мусульман РТ.

«Даруль-ифта» — это специально созданный многоканальный call-центр для обработки обращений и консультации населения по религиозным вопросам. На линии многоканального телефона работают шариатские специалисты. Сall-центр продолжит работу и после Рамадана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что позвонив в контакт-центр, можно получить ответ на любой вопрос по исламской тематике. «А на вопросы, возникающие в повседневной жизни, сможем ответить сразу», — пояснил член Совета улемов Духовного управления мусульман Татарстана Булат хазрат Мубараков.

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