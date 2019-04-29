Татар-информ

29 апреля 2019, 19:12

Духовная жизнь

В месяц Рамадан для верующих будет работать call-центр по вопросам шариата

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Духовная жизнь

В месяц Рамадан для верующих будет работать call-центр по вопросам шариата

Фото: Султан Исхаков

Звонки по телефону: 8-800-222-76-67 начнут принимать с первого дня Рамадана.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). В течение Священного месяца Рамадан — с 6 мая по 3 июня включительно — мусульмане будут иметь возможность обращаться по вопросам шариата в специальную службу поддержки. Контакт-центр будет работать по номеру: 8-800-222-76-67. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил член Совета улемов Духовного управления мусульман Татарстана Булат хазрат Мубараков.

«Звонки будут приниматься в будние дни с 10 утра до 16.00. Можно задавать вопросы, касающиеся религии и шариата. Если для ответа потребуется сделать некоторый анализ, то ответ будет дан через некоторое время. А на вопросы, возникающие в повседневной жизни, сможем ответить сразу», – пояснил Булат хазрат.

Контакт-центр официально заработает в первый день Рамадана. Напомним, первый день Священного месяца в этом году приходится на 6 мая. Первые таравих-намазы в мечетях Татарстана будут совершены 5 мая.
 

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