Улица Коломенская на месяц закрыта для движения транспорта

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). В Казани до 5 июля будет закрыто движение по улице Коломенская. Ограничение распространяется от дома № 12 до дома № 14. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«На участке проводятся работы по капитальному ремонту внутриквартальных сетей отопления», — говорится в документе.

На территории города также введены ограничения движения и по другим улицам в связи с ремонтом магистральных тепловодов, газопроводов и дорожных работ. Так, ночью с 6 на 7 мая будет закрыта для движения улица Габишева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в связи с празднованием Дня Победы в столице РТ будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах города.

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