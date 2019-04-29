Мэрия Казани напомнила об ограничении движения транспорта из-за празднования 9 Мая

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Диана Авакян). На деловом понедельнике в мэрии Казани напомнили об ограничении движения транспорта из-за празднования Дня Победы.

«В частности, 6 мая с 18.00 до 23.00 будет закрыт для движения участок от улицы Профсоюзная до улицы Батурина, 7 мая с 17.00 до 22.00 будут перекрыты улицы Право-Булачная и Лево-Булачная», – отметили в пресс-службе.

Площадь Тысячелетия с 17.00 8 мая окажется полностью закрыта для движения.

Кроме того, ограничения коснутся маршрута «Бессмертного полка». Шествие начнет движение с перекрестка улиц Карла Маркса и Льва Толстого и завершится на площади Тысячелетия.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.