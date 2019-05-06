Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на марафоне в Казани

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Следователи выясняют обстоятельства гибели 37-летнего мужчины на Казанском марафоне. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«В республике проводится доследственная проверка по факту смерти участника марафона. Утром 5 мая во время проведения Казанского марафона одному из его участников, 37-летнему мужчине, стало плохо, он был доставлен в медицинское учреждение, и в тот же день скончался», – уточнил Шептицкий.

Предварительная причина смерти марафонца – проблемы с сердцем. Следователям предстоит выяснить обстоятельства гибели мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана поручил выяснить обстоятельства гибели 37-летнего участника марафона в Казани.



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