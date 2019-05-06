(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Президент Татарстана поручил выяснить причины гибели участника Казанского марафона, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства спорта РТ.

По данным Минспорта РТ, мужчине стало плохо во время прохождения дистанции в 21 километр.

Как стало известно агентству из собственного источника, 38-летний мужчина во время забега потерял сознание и начал синеть. Медики пытались реанимировать мужчину по дороге в больницу. В Университетской клинике КФУ мужчина скончался, не приходя в сознание. По информации Минспорта РТ, предварительная причина гибели мужчины – сердечный приступ.

«Согласно положению “Казанского марафона” каждый участник при регистрации предоставляет справку о состоянии собственного здоровья из медицинского учреждения, без которой допуск на соревнования невозможен. Участники без соответствующих справок или в случае несоответствующих показателей здоровья к стартам не допускаются», – объяснили в Минспорте РТ.

При получении стартовых пакетов все участники письменно подтверждают отсутствие медицинских противопоказаний, препятствующих участию в марафоне.

Во время марафона было организовано медицинское сопровождение – на всех дистанциях дежурили бригады «скорой помощи».

«Президент РТ дал поручение выяснить все причины этого трагического случая. Руководство республики, Министерство спорта РТ и организационный комитет Казанского марафона выражают глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося».

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