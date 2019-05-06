С 7 мая в Казани начнут поэтапно отключать отопление

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Отопительный сезон 2018/2019 заканчивается в Казани 7 мая. Соответствующее постановление подписано в исполкоме столицы РТ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Необходимо обеспечить готовность источников тепла и систем центрального отопления, в первую очередь объектов здравоохранения, детских учреждений, к работе в случае резких похолоданий», — говорится в сообщении исполкома.

Первые на очереди по отключению — промышленные объекты, следующие — административные и жилые здания, последующие — школы, детские сады, больницы, поликлиники. Текущий отопительный сезон стартовал 1 октября.

Ранее сообщалось, что из-за похолодания в Елабуге окончание отопительного сезона перенесли на 6 мая.

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