Из-за похолодания в Елабуге окончание отопительного сезона перенесли на 6 мая

(Елабуга, 29 апреля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Из-за похолодания в Елабуге отопительный сезон решили продлить еще на одну неделю, до 6 мая. Об этом сегодня сообщил директор Департамента ЖКХ и строительства Василий Филиппов.

Ранее в исполкоме района сообщали, что подача тепла в жилые дома будет приостановлена 29 апреля. «В связи с похолоданием отопительный сезон в Елабуге продолжается. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в ночное время ожидается минусовая погода, поэтому отопительный сезон продлится до 6 мая. Дальше в зависимости от погоды будет принято окончательное решение», — сказал Филиппов.

Окончание отопительного сезона наступает при достижении среднесуточной температуры на улице 8 градусов тепла на протяжении 5 дней, напомнили в исполкоме.

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