Президент РТ отметил значимую роль театров в годы Великой Отечественной войны

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В годы Великой Отечественной войны театры сыграли значимую роль в борьбе против фашизма. Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании республиканского организационного комитета «Победа».

«Деятельность театров страны в годы Великой Отечественной войны сыграла значимую роль в борьбе против фашизма. Артисты театров выступали на полях, в госпиталях, в архивах. Они работали на поддержание духа бойцов, вселяя надежду на победу», – сказал Президент РТ.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова напомнила, что в конце 1941 года в республике были созданы первые фронтовые концертные бригады. Артисты оперного театра, филармонии, ансамбля песни и танца, казанских драматических театров формировали бригады из чтецов, вокалистов, танцоров, баянистов или инструменталистов, выступали с концертами в госпиталях и воинских частях на территории нашей страны.

По ее словам, только в июле 1941 года было дано 157 концертов и восемь спектаклей в военных гарнизонах, госпиталях, мобилизационных пунктах. За годы войны в Татарстане было сформировано 18 творческих бригад, которые на 11 фронтах дали более 2 тыс. концертов и показали свыше 70 спектаклей, добавила министр.

«В период Великой Отечественной войны большую выездную деятельность развернул филиал Татарского государственного академического театра – ныне театр имени Карима Тинчурина, который много выступал в колхозах и совхозах, стал узнаваемым и востребованным в республике. В период весеннего сева 1943 года спектакли и концерты только в Буинском районе посмотрело более 17 тыс. зрителей», – заметила Аюпова.

Она также подчеркнула, что в годы Великой Отечественной войны основной формой массовой политико-просветительной работы стала организация выставок-передвижек. «Всего за годы войны Центральным музеем было организовано около 30 передвижных выставок. Музей Горького в 1941-1942 годах создал 15 выставок, обслужил 62 колхоза, провел 156 лекций и выступлений в госпиталях», – проинформировала докладчик.

Татарское книжное издательство за годы войны выпустило 220 книг писателей и поэтов Татарстана общим тиражом более 1,5 млн экземпляров.

В России 2019-й объявлен Годом театра.

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