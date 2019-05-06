Рустам Минниханов: За четыре года численность ветеранов, проживающих в Татарстане, снизилась вдвое

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна стать делом чести каждого татарстанца. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на заседании республиканского организационного комитета «Победа».

«Следующий год для нашей страны — юбилейный. Подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна стать задачей всех ветвей и органов власти, всех муниципальных образований республики, делом чести каждого татарстанца», — сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов отметил, что за последние четыре года численность ветеранов, проживающих в Татарстане, снизилась в два раза. В настоящее время в республике их проживает чуть более 38 тыс., добавил он.

«И тем важнее становится глубоко персональная адресная работа по решению насущных проблем ветеранов, — подчеркнул Президент РТ. — Нами ведется работа по комплексному медицинскому и социальному обслуживанию ветеранов, улучшению их жилищных условий, систематизации мер социальной поддержки, обеспечению культурно-досуговых и памятных мероприятий».

Он заметил, что в эти дни в республике будут проводиться торжественные мероприятия, в том числе акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». «Сегодня мы дали старт акции „Красная гвоздика“», — продолжил Рустам Минниханов.

«Нам следует поддерживать гражданские инициативы, при этом не навязывая их обществу. Убежден, что жители и гости республики с искренним удовольствием и открытым сердцем будут принимать участие в этих мероприятиях», — заключил Президент РТ.

Пять лет назад в Татарстане проживали более 102 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, из них 5601 непосредственный участник войны.

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