Эксперты порекомендовали не надевать камуфляж в лес

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). При походах в лес не нужно надевать камуфляж, предпочтя ему одежду ярких, броских цветов. Это помогает спасателям находить заблудившихся, рассказали в МЧС РФ РИА Новости.

Камуфляжную одежду легко не заметить среди зелени, тогда как яркая бросается в глаза даже издалека. При этом осенью нужно тщательней подходить к выбору цвета, чтобы тот не сливался с листвой. Эксперты рекомендуют ярко-голубую одежду.

При походе в лес следует надеть головной убор, штаны и удобную обувь — это поможет защититься от клещей и не пораниться в зарослях. При себе необходимо иметь компас, нож, соль, спички, продуктовый паек, заряженный мобильный телефон и запасную одежду. Спички и одежду рекомендуют упаковать в полиэтилен для защиты от влаги.

Отправляясь в лес, стоит сообщить близким о месте и времени своего похода. Если через это время человек не вернется, нужно вызывать спасателей.

До захода в лес важно заметить главные ориентиры, чтобы вернуться в исходную точку.

Заблудившись, нужно звонить по номеру 112. Дозвониться по нему можно даже при отрицательном балансе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от клещей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.