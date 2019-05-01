Татар-информ

1 мая 2019, 09:50

Здоровье и среда

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

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Здоровье и среда

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Эксперты рекомендуют использовать специальные репелленты и закрытую одежду.

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от клещей во время отдыха на природе и запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом этих насекомых. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«В период майских праздников с 1 по 15 мая Роспотребнадзором организована работа Всероссийской горячей линии по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей», — говорится в сообщении.

Для защиты от клещей необходимо надевать одежду с длинным рукавом, укрепленным резинкой у запястий. Рубашку при этом надо заправить в брюки, а брюки — в носки и сапоги. Голову и шею нужно прикрыть косынкой.

Эксперты также советуют использовать специальные репелленты, чтобы отпугнуть клещей.

Во время отдыха на природе надо периодически осматривать свою одежду и тело и снимать найденных клещей. Если регион, где запланирован отдых, неблагополучен по клещевому энцефалиту, нужно сделать прививку.

Если клещ присосался, нужно осторожно снять его, чтобы не оторвать хоботок. Место укуса следует продезинфицировать, после вымыть руки с мылом, а клеща доставить в лабораторию на исследование.

Клещевой энцефалит может привести к инвалидности или даже смерти, напоминает Роспотребнадзор. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты укуса зараженного клеща вместе с его обезболивающей слюной.

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