Капитан УНИКСа о второй победе над «Калевом»: «Мы здорово двигали мяч»

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Капитан казанского УНИКСа Антон Понкрашов прокомментировал вторую победу УНИКСа в четвертьфинале Лиги ВТБ над «Калевом» (108:84), отметив хорошую работу казанцев на передачах.

«Хорошо было видно, что сегодня мы здорово двигали мяч, сделали много передач (31 против 24), еще и красивые они получались, – отметил Антон. – Это хороший задел, теперь нужно заканчивать дело в Таллине. Хотя понимаю, что там всё будет серьезно, да и времени на восстановление мало».

Понкрашов особо отметил уверенную игру УНИКса в первой четверти (40:13): «Я не люблю, когда мы сильно начинаем первую четверть, потому что потом нам свойственно расслабляться и терять ритм. Но чего говорить – начали сильно, все попали. Более чем доволен результатом, крупно выиграли, ведем в серии 2–0. Что может быть лучше».

Говоря о третьем матче серии, капитан УНИКСа пообещал завершить ее в столице Эстонии: «Мы знаем, чего ждать от “Калева“. В Таллине у них будут эмоции, болельщики. И всё же серию будем закрывать именно в Таллине».

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