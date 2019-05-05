Татар-информ

5 мая 2019, 20:14

Спорт

УНИКС в одном шаге от полуфинала Лиги ВТБ

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Спорт

УНИКС в одном шаге от полуфинала Лиги ВТБ

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

Казанский клуб повел в четвертьфинальной серии плей-офф с эстонским «Калевом».

(Казань, 5 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС повел в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с эстонским «Калевом» со счетом 2–0. Казанцы победили и во второй игре серии со счетом 108:84.

Ко второму четвертьфинальному матчу эстонцы спокойно готовились в сосновом бору на берегу Волги – на загородной базе УНИКСа в поселке Васильево, где «Калев» нашел приют из-за отсутствия мест в отелях Казани. Хозяева выручили гостей.

В первой встрече казанцы победили со счетом 92:82 за счет рывка во второй половине игры. Первая половина прошла в совершенно равной борьбе, в которой гости, меняя систему защиты, доставили массу хлопот хозяевам.

Лучший клуб Лиги ВТБ по подборам «Калев» уступил 3 мая в этом компоненте баскетбола УНИКСу, 31–39, что и стало одним из ключевых моментов встречи. Реймар Морган и Мелвин Эджим на двоих набрали 22 подбора.

Стоило согласиться с самым результативным игроком первой встречи – американским защитником УНИКСа Эриком Макколлумом: «Все решит защита. Снова будет такой же упорный матч. Повторюсь, все будет зависеть от того, как мы сыграем в защите».

Вновь, как и позавчера, поддержать хозяев пришел министр спорта республики Владимир Леонов. И вновь не попали в заявку УНИКСа Трент Локетт и Пиеррия Хенри, так что казанцы начали игру в следующем составе: Павел Сергеев, Морган, Эджим, Морис Ндур, Евгений Колесников. Сегодня хозяева сразу сделали упор на ближний бой, из-под кольца забили Ндур и Морган, 5:0 за первые 60 секунд. А потом начали бомбить из-за дуги: отличились Колесников, Эджим и Сергеев (дважды) – 19:2 в середине первой четверти. Так уже через пять с половиной минут после начала встречи УНИКС повел +20, 23:3.

Вариативность в нападении плюс успешная борьба под щитом позволили хозяевам уверенно выиграть первый период, но каков Ндур, набравший за 9 минут 13 очков! Вряд ли когда-либо раньше за четверть казанцы набирали 40 очков. 72% попаданий.

Но и тренеры «Калева» сделали выводы из первой четверти: старт второго периода остался за гостями, рывок эстонцев 13–3, 43:26 на табло через три с половиной минуты. Вновь защита гостей так сильно затормозила атаки хозяев, что УНИКС за пять с лишним минут набрал с игры всего 3 очка! Так что «Калев» выиграл вторую четверть, сократив отставание в счете, но концовка периода все же осталась за хозяевами, 59:33. Порой такие эффектные комбинации проводили казанцы, что трибуны заходились от восторга.

И дебют третьей четверти вновь остался за эстонцами, 62:46, четыре фола в пассиве Колесникова. Полетели у гостей трехочковые, 71:54. УНИКС тоже успешно атаковал из-за дуги, четыре подряд попадания, 80:56. Дальнобойная перестрелка продолжалась вплоть до последнего перерыва, 11–9 по трехочковым попаданиям.

В заключительной четверти УНИКС очень красиво дожал неуступчивого соперника, 101:79 после дальнего попадания Колесникова. Результат был ясен, и можно было порадовать родную публику эффектными финтами и красивыми передачами.

Счет в серии до трех побед стал 2–0. 8 мая в Таллине пройдет третья встреча.

Нельзя не отметить выставку оружия, амуниции и орденов времен Великой Отечественной войны в фойе «Баскет-холла» и чествование ветеранов клубом в перерыве матча. Это было красиво и трогательно.

УНИКС (Казань, Россия) – «Калев» (Таллин, Эстония) – 108:84 (40:13, 19:20, 31:33, 18, 18).
Самые результативные: УНИКС – Ндур (23), Эджим (12), Морган (11), Понкрашов (10), Макколлум (16), Смит (11); «Калев» – Моултри (16), Миркович (14), Льюис (13), Курбас (10). 

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