При крушении SSJ-100 в «Шереметьево» выжило менее половины находившихся на борту

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). При крушении в московском аэропорту «Шереметьево» авиалайнера Sukhoi Superjet 100 из находившихся на борту 78 пассажиров и членов экипажа выжили только 37 человек. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает ТАСС.

«По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, <...> выжило 37 человек», – приводит ее слова агентство.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в совершившим аварийную посадку и загоревшимся SSJ-100, согласно информации СКР, погибли 13 человек. Минздрав РФ сообщал о семерых пострадавших.

На данный момент аварийно-спасательные работы на месте катастрофы завершены, информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

На борту следовавшего из Москвы в Мурманск самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» находились 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа. Произведенное в 2017 году воздушное судно было названо в честь башкирского поэта и писателя Мустая Карима.

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