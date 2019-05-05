Татарстан получит из федерального бюджета почти 889 млн рублей на поддержку фермеров

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). С 2019-го по 2021 год Правительство России выделит Татарстану 888,6 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

Соответствующее распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ разработан Минсельхозом России.

Всего за три года 83 региона страны получат 13,82 млрд рублей: в 2019 году – в размере 5,37 млрд рублей, в 2020-м – 3,84 млрд, а в 2021-м – 4,61 млрд. В том числе Татарстану будут перечислены 339,2 млн, 264,9 млн и 284,3 млн рублей соответственно.

Средства будут выделены в рамках реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане с начала 2019 года создано 20 сельскохозяйственных кооперативов.

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