В Татарстане с начала 2019 года создано 20 сельскохозяйственных кооперативов

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в первом квартале 2019 года было создано 20 сельскохозяйственных кооперативов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ начальник отдела развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Александр Молокин.

Всего в республике действует 260 сельскохозяйственных кооперативов, рассказал спикер. «В 2018 году было создано 64 кооператива, а в первом квартале текущего года – 20 кооперативов. Главная цель – выйти на эффективную работу в части сбыта продукции», – добавил он.

По словам Молокина, прошли выездные заседания в четырех районах республики, на которых главы сельских поселений выразили озабоченность трудностями сбыта излишков продукции и низкими закупочными ценами. «При этом большинство глав поселений видит возможности для увеличения производства сельхозпродукции при создании соответствующих условий. Наибольшие резервы министерство видит в развитии сельхозкооперации», – отметил он.

Спикер подчеркнул, что с 2015 года гранты на развитие получили 33 кооператива, а с прошлого года из республиканского бюджета начали выделяться гранты начинающим кооперативам. «Их в 2018 году получили 11 кооперативов», – заметил он.

«Большие надежды возлагаем на реализацию федерального проекта “Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации” до 2024 года. Основной упор в нем как раз делается на развитие кооперации. В состав нацпроекта входит грантовая поддержка фермеров. Это так называемые агростартапы. Здесь два вида поддержки – по 3 млн и 4 млн рублей. А также предоставление субсидий на развитие кооперативов до 30 млн рублей, возмещение до 50% расходов на приобретение поголовья и техники», – резюмировал Молокин.

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