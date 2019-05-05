Главный тренер УНИКСа о второй победе над «Калевом»: «Надеемся, что в Таллине завершим серию»

(Казань, 5 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа прокомментировал вторую победу в четвертьфинальной серии Лиги ВТБ с «Калевом» (108:84), заявив, что команда намерена завершить серию до трех побед в Таллине 8 мая. УНИКС ведет 2–0.

«Поздравляю игроков с тем, что мы повели в серии 2–0. Очень хороший результат. Надеемся, что в Таллине мы завершим серию», – сказал Прифтис.

Наставник УНИКСа резонно отметил влияние на результат убойной первой четверти (40:13): «Мы очень хорошо сыграли в первой четверти, особенно в защите. Это дало свой результат в следующих четвертях. Мы играли с должной энергией и отдачей и могли позволить себе расслабиться в оставшихся трех периодах. Мы продолжаем. Надеюсь, что и дальше мы будем успешны».

Тем не менее Прифтис признал, что казанцы во второй половине играли в низком темпе: «В принципе сложно играть на одном уровне против зонной защиты все 40 минут. Дальше мы играли в низком темпе. Сам темп игры упал. Это нормально».

Комментируя появление в стартовом составе УНИКСа Павла Сергеева, Прифтис пояснил, что любой игрок его команды всегда готов к такой роли: «Павел не в первый раз начинает игру со старта, и в последней игре Лиги ВТБ в Таллине он вышел в старте. В Лиге ВТБ есть лимит на легионеров. Тем не менее в общем и целом я ему доверяю. Да, в начале сезона он почти не играл. Но каждый игрок, который выходит на тренировку, должен отрабатывать и быть готовым сыграть в любой момент».

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