Татар-информ

3 мая 2019, 21:02

Спорт

УНИКС стартовал в плей-офф с домашней победы

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Спорт

УНИКС стартовал в плей-офф с домашней победы

Послезавтра в Казани пройдет второй матч серии до трех побед.

(Казань, 3 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС начал четвертьфинальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ с победы над эстонским «Калевом» со счетом 92:82. 

И хотя «Калев» впервые в своей истории попал в плей-офф турнира, заняв 7-е место в регулярном чемпионате, факт, что под руководством литовского специалиста Дональдаса Кайриса таллинская команда проводит свой лучший сезон в лиге ВТБ — 14 побед при 12 поражениях.

Именно американский центровой «Калева» Арнетт Моултри признан MVP чемпионата Единой лиги ВТБ по итогам апреля. Моултри в апреле стал самым эффективным игроком Лиги — 23,8 балла, набирая в среднем 20,8 очка, 6,4 подбора и 1,2 передачи. Да и в целом по регулярному чемпионату Моултри один из лучших в лиге. Второй по результативности после Алексея Шведа, 19,9 очков, пятый на подборах — 7,2. Лучший ассистент в «Калеве» американец же Тони Ротен, 5,7 передач в среднем.

Любопытно, что из-за позднего (29 апреля) определения точных дат матчей четвертьфинала эстонцы не смогли найти мест ни в одном из казанских отелей. УНИКС выручил, предоставив гостям для жилья свою загородную базу в Васильево.

В лиге ВТБ УНИКС и «Калев» играли 16 раз, 15 побед за казанцами, но в плей-офф встретились впервые. Тут уже никакая статистика в учет не принимается. Перегрузка спортивной столицы России не позволила собрать максимальную аудиторию в «Баскет-холле» — сегодня практически одновременно в Казани играли футбольный «Рубин», волейбольный «Зенит», плюс финальная стадия Кубка России по хоккею на траве и Казанский марафон. Зато поддержать УНИКС пришел министр спорта республики Владимир Леонов.

Не попали сегодня в заявку УНИКСа Трент Локетт и Пиеррия Хенри, так что казанцы начали игру в таком составе: Реймар Морган, Морис Ндур, Антон Понкрашов, Джамар Смит и Евгений Колесников. Смит за первую минуту успел набрать пять очков, сфолить и сделать перехват! Но к середине четверти гости не только восстановили статус-кво, но и впервые вышли вперед, 11:12 после «парашюта». Эрик Макколлум меняет Смита, Костас Каймакоглу — Ндура, Мелвин Эджим — Понкрашова, Артем Клименко — Моргана. На табло 19:12. После обмена трехочковыми в концовке четверти на первый перерыв команды ушли при счете 27:24.

Свое реноме быстрой и «стреляющей» команды эстонцы подтвердили и в дебюте второго периода, 29:29 после «трехи» Чавона Льюиса. И вновь «Калев» впереди, под щитом гости тоже хороши, 32:35. Вступает в игру Павел Сергеев при счете 34:38. Наконец после его дальнего попадания УНИКС возвращает лидерство, 42:40. Перехваты лучше идут у хозяев, что и позволило им вернуть инициативу. Игра захватывает, достойные соперники. На последней секунде первой половины попал со средней дистанции Макколлум, 51:47. Подбор за УНИКСом, 20-15, потери, увы, тоже 6-5, как и перехваты, 5-3. Словом, статистика за хозяевами, но вторая половина представлялась очень упорной.

«Треха» Бранко Мирковича и снова ничья, 55:55, 60:60. Очень упорная борьба, в которой трудно отдать кому-либо предпочтение. О большом отрыве и речи нет. Настоящий плей-офф. Как и в первых двух четвертях концовка третьей вновь осталась за хозяевами. Дальнее попадание Макколлума и его же штрафной позволили УНИКСу уйти на последний перерыв с запасом в 8 очков, что по такой игре было немало, 70:62.

Заключительная четверть началась с «трехи» Эджима, 73:62, максимальный отрыв хозяев в матче. Но с пятым фолом заканчивает матч Ндур за семь минут до конца. Игра предсказуемо обостряется. После броска из-под кольца Моргана в середине четверти на табло 80:71. Судьи выписывают неспортивный фол наставнику хозяев Димитрису Прифтису. Но УНИКС спокойно ведет игру, 88:75 от рук Моргана за две минуты до конца. Казанцы повели в серии.

Счет в серии до трех побед стал 1-0. 5 мая в Казани пройдет вторая встреча.

УНИКС (Казань, Россия) — «Калев» (Таллин, Эстония) — 92: 82 (27:24, 24:23, 19:15, 22:20). Самые результативные: УНИКС — Макколлум (29), Эджим (20), Морган (15); «Калев» — Льюис (15), Миркович (18), Моултри (14), Ротен (19).

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