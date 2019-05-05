Казанское «Динамо-ГАП» стало обладателем Кубка России по хоккею на траве

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Женский клуб по хоккею на траве «Динамо-Гипронииавиапром» стал обладателем Кубка России, переиграв у себя дома «Динамо-ЦОП Москомспорт» со счетом 4:3. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Финальный матч турнира состоялся в казанском Центре хоккея на траве. Борьба была упорной, но в конце встречи хозяйки вырвали победу из рук гостий. Исход игры за десять секунд до ее конца решила Тамара Иванова, реализовавшая штрафной угловой.

Теперь казаночки стали обладательницами не только Суперкубка, но и Кубка России. При этом в обоих случаях их соперницами были хоккеистки «Динамо-ЦОП Москомспорта». В прошлом году спортсменкам из столицы Татарстана пришлось удовольствоваться бронзовыми медалями.

Розыгрыш же Кубка России по хоккею на траве среди мужских команд продолжается.

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