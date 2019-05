Врачи назвали первое правило защиты от болезней сердца и рака легких

(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). Пассивное курение оказалось одним из важных факторов, способствующих развитию болезней сердца и рака легких. Об этом пишет «Российская газета».

На конгрессе Европейского общества кардиологов EuroHeartCare-2019 медики рассказали о высоком риске артериальной гипертензии у пассивных курильщиков, информирует MedicalXpress.

Новое исследование, охватившее более 130 тыс. человек, средний возраст которых составил 35 лет, показало, что пассивное курение дома или на работе увеличивает вероятность гипертонии на 13%. При этом почти в 28% случаев люди страдают от этого заболевания именно под воздействием табачного дыма.

«Чтобы защититься от гипертонии, необходимо полностью избегать пассивного курения, а не просто уменьшить его воздействие», – подчеркнул ведущий автор работы – профессор Бенг Джин Ким из южнокорейского Университета Сунгкьюнкван.

В свою очередь исследователи из Университетского колледжа Лондона констатировали, что сейчас одним из самых трудновыявляемых видов онкологических заболеваний является рак легких у некурящих. Среди основных его причин фигурирует и пассивное курение, говорится в статье, опубликованной в Journal of the Royal Society of Medicine.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые назвали способ максимально быстро отказаться от курения.

