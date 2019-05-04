Ученые рассказали о полезном свойстве шашлыка

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Умеренное потребление шашлыка полезно для человека, поскольку в организм поступают натуральные антиоксиданты, сообщают «Известия» со ссылкой на ученых из канадского университета.

Уровень содержания подобных веществ, как отметили специалисты, увеличивается во время маринования. После проведения молекулярного анализа ученые сделали вывод, что антиоксиданты могут защитить организм от воспалений и даже от рака.

По их словам, маринады, содержащие специи, чеснок, травы, мед, лимонный сок, красный перед и растительные масла, обогащают мясо соединениями, которые могут улучшать состояние сердечно-сосудистой системы и даже бороться с развитием клеточных мутаций.

«В процессе приготовления шашлыка антиоксидантные свойства маринадов сокращаются в среднем в два раза», — рассказали авторы исследования, отметив, что несмотря на это в замаринованном мясе, приготовленном на гриле, все еще содержится большое количество ценных соединений.

Ранее диетолог рассказала, сколько шашлыка можно съесть в праздники.

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