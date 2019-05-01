Диетолог рассказала, сколько шашлыка можно съесть в праздники

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, какова норма съеденного шашлыка на майских праздниках, сообщает РИА Новости.

Врач рекомендует не превышать 1,6 г белка на 1 кг массы тела.

«Точно не более 120 г белка. В свинине и баранине у нас около 20 г белка в 100 г. То есть не более 300 — 400 г мяса в день», — сказала Стародубова.

По ее словам, из-за переедания могут обостриться старые заболевания, а также появиться новые. Кроме этого, диетолог посоветовала есть мясо вместе с овощами, чтобы разнообразить рацион.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка.

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