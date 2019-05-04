Хафиз Салихов о Казанском марафоне: Массовые забеги не вредят спорту высших достижений

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Федерации лёгкой атлетики Хафиз Салихов рассказал о проведении в столице Татарстана Казанского марафона, который проходит параллельно с чемпионатом России по марафону.

«Массовые забеги не вредят спорту высших достижений, потому что Казанский марафон разделён на два дня. 3 мая бегут любители, и их очень много, а уже на следующий день – масс-старт и забег профессионалов, которые не пересекаются. Также у нас есть деление профессиональных забегов на мужские и женские. Сначала побегут девушки, спустя 15 – 20 минут стартуют мужчины», — сообщил Салихов.

Также он рассказал о соответствии чемпионата регламентам: «Согласно регламенту чемпионата России, спортсмены должны бежать только один круг и перепад высоты не должен составлять более 120 метров. У нас так и получается».

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