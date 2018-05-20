Артур Шипилов

4 мая 2019, 16:52

Спорт

Больше 2 млн рублей на благотворительность и 13 тыс. участников: в РТ стартовал Казанский марафон

Рекомендуем

Спорт

Больше 2 млн рублей на благотворительность и 13 тыс. участников: в РТ стартовал Казанский марафон

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В завершение мероприятия для всех участников выступит группа «Пицца».

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский марафон стартовал в столице Республики Татарстан. В детских забегах и забегах в «ползунках» приняли участие 3,5 тыс. маленьких бегунов, на дистанцию 3 км вышли 9 тыс. спортсменов. 

Мероприятие началось с пресс-конференции, в которой принял участие министр спорта РТ Владимир Леонов, президент Федерации легкой атлетики Татарстана Хафиз Салихов, директор Казанского марафона Вадим Янгиров, а также спортсмены, выступающие на марафонской дистанции, — Степан Киселев, Искандер Ялгаров, Татьяна Арясова и Сардана Трофимова. 

«Многие участники приезжают не только для того, чтобы пробежать дистанцию, но и для того, чтобы посмотреть город, завести новые знакомства и просто хорошо провести время. Наверное, это и есть основная цель проведения подобного мероприятия. Хочу всех поблагодарить, сказать „спасибо“ за то, что вы приезжаете в наш город и принимаете участие», — поприветствовал гостей министр спорта. 

Помимо огромного количества точек по продаже брендированной продукции на манеже за Центральным стадионом был установлен подиум, на котором всем желающим предлагалась возможность надеть шлем виртуальной реальности и попробовать себя в качестве пилота планера. 

В фан-зоне расположился настоящий гоночный аппарат от команды «КАМАЗ-Мастер». Здесь все желающие могли сфотографироваться с машиной и членами экипажа команды. На этом активности для болельщиков заканчивались. Спортсмены же находились на манеже, где проводили разминку перед забегом. 

«Я рад подобному ажиотажу, люди тянутся к спорту. „КАМАЗ-Мастер“ всегда рад помочь подобным мероприятиям, всё-таки одна республика. Это очень хорошо, тем более этому даже благоволит погода», — поделился член экипажа «Камаза» Иван Романов. 

Перед началом забега на 3 км к участникам обратился президент Федерации лёгкой атлетики Хафиз Салихов: «От имени самой многочисленной федерации поздравляю всех с самым большим праздником — Казанским марафоном, который совмещен с чемпионатом России по марафону. Побеждает сильнейший, но самое главное — участие». 

После его слов организаторы вручили руководителям и директору благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» сертификат на 2,5 млн рублей, которые были собраны за время работы марафона. Средства будут направлены на работу фонда – организацию бесплатных гостиниц для семей, чьи дети проходят длительное лечение в ДРКБ.

Марафон продлится два дня: 4 и 5 мая. В первый день проходит детский забег, забег в «ползунках» и забег на 3 км, в котором примут участие около 10 тыс. человек. Закончится день Парадом наций, розыгрышем машины и выступлением группы «Пицца». На следующий день пройдёт полумарафон и марафон.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Фарид Мухаметшин: В Казанском марафоне участвуют команды из 30 стран – это рекорд
Новости дня
17:20
Фарид Мухаметшин: В Казанском марафоне участвуют команды из 30 стран – это рекорд

Команда «Единой России» поучаствовала в Казанском марафоне на дистанции 3 км.

17:08
Хафиз Салихов о Казанском марафоне: Массовые забеги не вредят спорту высших достижений

Президент Федерации легкой атлетики прокомментировал одновременное проведение марафона и чемпионата России по марафону.

16:52
Больше 2 млн рублей на благотворительность и 13 тыс. участников: в РТ стартовал Казанский марафон

В завершение мероприятия для всех участников выступит группа «Пицца».

16:48
В Набережных Челнах в 2021 году собираются полностью решить проблему доступности ясель

В ближайшие два года исполком Автограда планирует открыть еще восемь детских садов с количеством в 1500 мест.

16:22
Фарид Мухаметшин обозначил задачи, стоящие перед Общественной молодежной палатой Татарстана

Заседание палаты при Госсовете Татарстана прошло в честь 15-летия молодежного парламента.

15:47
Топ-менеджеры КАМАЗа обсудили поставки автотехники с Премьер-министром Дагестана Артемом Здуновым

Переговоры затронули темы развития федерального лизинга, поддержания инновационного и производственного потенциала дружественной республики.

15:26
В Зеленодольском районе сотрудники МЧС проверили, как дачники соблюдают особый противопожарный режим

В садовом обществе «Обсерватория» сотрудники МЧС вместе с полицейскими обнаружили дачника, который сжигал мусор на своем участке.

15:03
Казанца, сбившего насмерть 18-летнюю девушку, отправили в СИЗО на 2 месяца

Смертельное ДТП произошло 1 мая на пересечении улицы Мавлютова с проспектом Победы.

14:50
В Казани участники праймериз «Единой России» обозначили основные точки роста Татарстана

В столице республики прошли дебаты предварительного голосования партии.

14:35
Марат Ахметов: В Татарстане посеян 41% яровых от плана

По словам министра, текущая погода благоприятна для посева, и в ближайшие дни планируется выйти на максимальную производительность — 120 тыс. га.

14:08
В Нижнекамске скоропостижно скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов

38 лет Рифкат Рифович работал врачом, 36 из которых занимался аллергологией.

13:37
В Татарстане число погибших на пожарах людей выросло на тридцать процентов

С начала года в республике зафиксировано 1848 пожаров, что на 28% больше, чем за этот период в прошлом году.

13:15
В Татарстане введено в эксплуатацию почти 40% жилья от плана

В пределах выделенных на 2019 год средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан планируется обеспечить жильем 132 семьи.

12:56
СМИ: Facebook собирается платить пользователям за просмотр рекламы
12:34
Директор Казанского марафона: За пять лет количество участников Казанского марафона выросло в 10 раз

Вадим Янгиров объяснил причину популярности забегов в столице Татарстана среди населения.

12:18
Фарид Мухаметшин: Предлагаем установить мораторий на проверки самозанятых

«Единая Россия» выходит с инициативой о необходимости пересмотра законодательных норм и правил, регулирующих работу самозанятых.

11:55
В Чистополе отремонтируют дороги за 100 млн рублей

Замруководителя горисполкома Фарход Садиков рассказал, что на республиканские средства заасфальтируют участки дорог на 13 улицах.

11:30
По мотивам волейбольного матча на Олимпийских играх в Лондоне между РФ и Бразилией могут снять фильм

Лента могла появиться в кинотеатрах и ранее, однако сначала было решено снять «Движение вверх».

11:25
Очевидцы сняли на видео ДТП с такси и еще двумя легковыми авто в Казани

Авария произошла ночью на возле дома № 99 на улице Павлюхина

11:14
Болельщики выбрали лучшего хоккеиста «Челнов»

Первое и второе места разделила одна сотая балла — Николай Патрушев обошел Айдара Ханнанова.

11:07
В Казани с балкона четвертого этажа пожарные сняли мужчину, спасавшегося от огня

Возгорание произошло на четвертом этаже дома на улице Амирхана.

11:00
Наставник «Зенита-Казани»: В новом сезоне пройдет небольшая ротация, но основной костяк сохранится

Владимир Алекно рассказал о новой позиции Максима Михайлова на площадке.

10:44
Президент России поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Законопроекты должны быть разработаны до 2 декабря 2019 года.

10:30
Владимир Алекно: В России ведется внедрение программы по развитию спорта с младенческого возраста

Наставник «Зенита-Казани» рассказал, как определить склонность ребёнка к тому или иному виду спорта.

10:07
Защитник УНИКСа о победе над «Калевом»: «Мы стали стали эффективнее атаковать»

Игра казанцев против эстонского «Калева» завершилась со счетом 92:82.

События