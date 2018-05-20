Больше 2 млн рублей на благотворительность и 13 тыс. участников: в РТ стартовал Казанский марафон

(Казань, 4 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский марафон стартовал в столице Республики Татарстан. В детских забегах и забегах в «ползунках» приняли участие 3,5 тыс. маленьких бегунов, на дистанцию 3 км вышли 9 тыс. спортсменов.

Мероприятие началось с пресс-конференции, в которой принял участие министр спорта РТ Владимир Леонов, президент Федерации легкой атлетики Татарстана Хафиз Салихов, директор Казанского марафона Вадим Янгиров, а также спортсмены, выступающие на марафонской дистанции, — Степан Киселев, Искандер Ялгаров, Татьяна Арясова и Сардана Трофимова.

«Многие участники приезжают не только для того, чтобы пробежать дистанцию, но и для того, чтобы посмотреть город, завести новые знакомства и просто хорошо провести время. Наверное, это и есть основная цель проведения подобного мероприятия. Хочу всех поблагодарить, сказать „спасибо“ за то, что вы приезжаете в наш город и принимаете участие», — поприветствовал гостей министр спорта.

Помимо огромного количества точек по продаже брендированной продукции на манеже за Центральным стадионом был установлен подиум, на котором всем желающим предлагалась возможность надеть шлем виртуальной реальности и попробовать себя в качестве пилота планера.

В фан-зоне расположился настоящий гоночный аппарат от команды «КАМАЗ-Мастер». Здесь все желающие могли сфотографироваться с машиной и членами экипажа команды. На этом активности для болельщиков заканчивались. Спортсмены же находились на манеже, где проводили разминку перед забегом.

«Я рад подобному ажиотажу, люди тянутся к спорту. „КАМАЗ-Мастер“ всегда рад помочь подобным мероприятиям, всё-таки одна республика. Это очень хорошо, тем более этому даже благоволит погода», — поделился член экипажа «Камаза» Иван Романов.

Перед началом забега на 3 км к участникам обратился президент Федерации лёгкой атлетики Хафиз Салихов: «От имени самой многочисленной федерации поздравляю всех с самым большим праздником — Казанским марафоном, который совмещен с чемпионатом России по марафону. Побеждает сильнейший, но самое главное — участие».

После его слов организаторы вручили руководителям и директору благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» сертификат на 2,5 млн рублей, которые были собраны за время работы марафона. Средства будут направлены на работу фонда – организацию бесплатных гостиниц для семей, чьи дети проходят длительное лечение в ДРКБ.

Марафон продлится два дня: 4 и 5 мая. В первый день проходит детский забег, забег в «ползунках» и забег на 3 км, в котором примут участие около 10 тыс. человек. Закончится день Парадом наций, розыгрышем машины и выступлением группы «Пицца». На следующий день пройдёт полумарафон и марафон.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.