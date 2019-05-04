Президент России поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поручил Правительству разработать и внести в Госдуму законопроекты, которые позволят получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Об этом говорится в утвержденном перечне поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось 27 марта 2019 года. Документ опубликован на сайте Президента РФ.

Так, отмечается, что необходимо предусмотреть «установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета».

Срок исполнения поручения — до 2 декабря 2019 г.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин поручил Министерству науки и высшего образования РФ помочь в создании в Казани музея отечественной авиации.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.