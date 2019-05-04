Татар-информ

4 мая 2019, 03:22

Здоровье и среда

На Аллее Героев в Болгаре появились новые саженцы

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Здоровье и среда

На Аллее Героев в Болгаре появились новые саженцы

Мероприятие состоялось в рамках акции «День посадки леса».

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Активисты детской районной думы Дома детского творчества совместно с отрядом «Юнармия» Болгарской санаторной школы-интерната высадили ели на территории Аллеи Героев, пишет газета «Яна тормаш».

Мероприятие состоялось в рамках акции «День посадки леса».

Другая природоохранная акция «Чистый берег» прошла на территории Болгарского музея-заповедника.

Участники проекта «SаmоSтоятельные дети» посетили Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник и совместно с его сотрудниками провели акцию. Ребята вышли на набережную и навели порядок на всей территории и клумбах. Закончилось мероприятие чаепитием на природе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вокруг памятника Чернобыльцам в Мамадыше высадили 61 именную яблоню.

 

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