На Аллее Героев в Болгаре появились новые саженцы

(Казань, 4 мая, «Татар-информ»). Активисты детской районной думы Дома детского творчества совместно с отрядом «Юнармия» Болгарской санаторной школы-интерната высадили ели на территории Аллеи Героев, пишет газета «Яна тормаш».



Мероприятие состоялось в рамках акции «День посадки леса».



Другая природоохранная акция «Чистый берег» прошла на территории Болгарского музея-заповедника.



Участники проекта «SаmоSтоятельные дети» посетили Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник и совместно с его сотрудниками провели акцию. Ребята вышли на набережную и навели порядок на всей территории и клумбах. Закончилось мероприятие чаепитием на природе.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вокруг памятника Чернобыльцам в Мамадыше высадили 61 именную яблоню.

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