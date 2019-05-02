Татар-информ

3 мая 2019, 07:22

Общество

Вокруг памятника Чернобыльцам в Мамадыше высадили 61 именную яблоню

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Общество

Вокруг памятника Чернобыльцам в Мамадыше высадили 61 именную яблоню

Фото: mamadysh-rt.ru

Из 61 участника в Мамадышском районе 33-ю годовщину чернобыльской катастрофы встретили только 31.

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Вокруг памятника Чернобыльцам в Мамадыше на склоне посадили 61 именную яблоню, которые цветут как японская сакура, пишет газета «Нократ».

Открытие памятника состоялось 26 апреля – в День памяти жертв радиационной аварии. Из 61 участника в Мамадышском районе 33-ю годовщину чернобыльской катастрофы встретили только 31.

Торжественная церемония состоялась при участии руководства района: Анатолия Иванова, Ильшата Дарземанова, Рашита Гарипова, военного комиссара района Андрея Синкевича, руководителя общественной районной организации чернобыльцев Рамиля Минниханова, скульптора и автора мемориала Александра Рученина и художника Александра Сычева.

Слава благодарности ликвидаторам и тем, кто непосредственно принял участие в благоустройстве аллеи Чернобыльцев, выразил глава района Анатолий Иванов.

«До сих пор помню эти безлюдные хутора, часто снятся те черешни и яблони. Я видел то, как с этой стихией боролись не только люди, но и сама природа»,– говорит Рамиль Минниханов.

 

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