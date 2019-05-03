Семейный доход главы Тетюшского района оказался в десятки раз больше коллег

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Главы муниципальных районов Татарстана отчитались о доходах за 2018 год. Декларации опубликованы на официальных сайтах районов.

Семейный доход главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова оказался в несколько десятков раз больше, чем у коллег: он составил 214,2 млн рублей. Львиную долю (212,3 млн) этой суммы составляет доход супруги главы района. В ее собственности несколько десятков земельных участков, два легковых автомобиля, два «КАМАЗа» и почти два десятка тракторов и комбайнов, тогда как у самого Сафиуллова — только квартира площадью 104,4 кв. метра и четыре земельных участка.

Чуть ниже оказался семейный доход главы Нижнекамского района Айдара Метшина — 31,8 млн рублей. У каждого из супругов задекларировано по даче и земельному участку в долевой собственности, а также по легковому автомобилю.

Семья главы Елабужского района Геннадия Емельянова задекларировала суммарно 2,7 млн рублей. В собственности у Емельянова две квартиры, земельный участок, гараж и доля в жилом доме.

Доход семьи главы Альметьевского района Айрата Хайруллина составил 4,3 млн рублей. В собственности Хайруллина две квартиры, две дачи и четыре земельных участка.

Семейный доход мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева составил 4,4 млн рублей. Мэр владеет двумя квартирами (одной из них — вдвоем с женой), парковочным местом, отечественным легковым автомобилем и прицепом.

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