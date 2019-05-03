Марат Муратов оказался самым богатым в Аппарате Президента Татарстана

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Первые лица Правительства Татарстана и Аппарата Президента РТ отчитались о доходах за 2018 год. Декларации опубликованы на официальных сайтах Кабмина и Президента РТ.

Среди сотрудников Аппарата Президента РТ наибольший задекларированный доход оказался у первого замруководителя Аппарата Марата Муратова — за 2018 год чиновник заработал 204,5 млн рублей. В собственности у Муратова квартира площадью 64,1 кв. метра, нежилое помещение, машино-место, гидроцикл и прицеп для перевозки водной техники.

Вторую строчку занимает начальник Управления государственного протокола Президента РТ Булат Габдрашитов, задекларировавший 8,7 млн рублей. Часть дохода чиновник получил, продав квартиру. Третье место у заместителя управляющего делами Президента РТ Аделя Галявова — за прошедший год он заработал 7,6 млн рублей.

Среди сотрудников Правительства республики больше всех за год заработал заместитель Премьер-министра Василь Шайхразиев, который задекларировал 15,9 млн рублей. Часть дохода была получена от продажи недвижимости. В собственности у председателя нацсовета «Милли шура» квартира площадью 156,3 кв. метра, нежилое помещение и парковочное место.

На втором месте по уровню полученного за прошлый год дохода — министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. С учетом продажи недвижимости он заработал 14,1 млн рублей. Третью строчку занимает председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков, задекларировавший 12,8 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов отчитался о доходах за 2018 год.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.